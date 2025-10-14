Liguria in Borsa: Ediliziacrobatica e Orsero in netto calo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,526 (-1,18%), apertura a 9,538 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,82 (+2,14%), apertura a 3,84 euro Circle: 8,72 (-0,46%), apertura a 8,34 euro EdgeLab: 6,36 (-1,55%), apertura a 6,50 euro EdiliziAcrobatica: 5,30 (-3,28%), apertura a 5,38 euro Erg: 22,14 (-1,69%), apertura a 22,60 euro Fincantieri: 25,80 (-1,98%), apertura a 25,00 euro Gismondi 1754: 1,945 (+0,52%), apertura a 1,90 euro Iren: 2,67 (+0,30%), apertura a 2,65 euro Leonardo: 52,38 (-0,80%), apertura a 52,04 euro Maps: 3,33 (+0,30%), apertura a 3,28 euro Orsero: 18,28 (-3,38%), apertura a 18,82 euro Racing Force: 4,86 (-1,82%), apertura a 4,88 euro Redelfi: 8,50 (-1,73%), apertura a 8,68 euro Sanlorenzo: 34,65 (-1,42%), apertura a 34,85 euro