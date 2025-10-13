Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dalle 23.30 di mercoledì 15 alle 23.30 di domenica 19 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria in Liguria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte subirà modifiche.

I Frecciarossa della relazione Torino PN – Genova – Roma T.ni via Grosseto-Civitavecchia sono cancellati.

I Frecciabianca della relazione Genova PP – Roma T.ni, Milano C. – Genova – Roma T.ni, via Grosseto-Civitavecchia, sono cancellati. Inoltre, i Frecciabianca 8626 e 8630 sono cancellati anche il giorno 15 ottobre e i treni Frecciabianca 8601 e 8605 sono cancellati anche il giorno 20 ottobre.

I treni Intercity delle relazioni Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia, Salerno – Torino sono deviati via Pisa – Firenze – Orte, modificano l’orario anche con anticipi, sono cancellate le fermate intermedie nella tratta Livorno – Roma Ostiense e i treni fermano anche a Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. È programmato un servizio di bus sostitutivi per la relazione Roma – Livorno.

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori.