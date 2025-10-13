Liguri in Borsa, vendite su EdgeLab (-3%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,64 (+0,65%), apertura a 9,66 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,74 (-3,61%), apertura a 3,82 euro Circle: 8,76 (+1,86%), apertura a 8,78 euro EdgeLab: 6,46 (-3,00%), apertura a 6,02 euro EdiliziAcrobatica: 5,48 (+1,11%), apertura a 5,40 euro Erg: 22,52 (+0,45%), apertura a 22,46 euro Fincantieri: 25,30 (-2,17%), apertura a 25,94 euro Gismondi 1754: 1,935 (+2,93%), apertura a 1,935 euro Iren: 2,662 (-0,89%), apertura a 2,686 euro Leonardo: 52,80 (-0,19%), apertura a 53,30 euro Maps: 3,32 (-0,90%), apertura a 3,28 euro Orsero: 18,92 (+1,50%), apertura a 18,68 euro Racing Force: 4,95 (+0,61%), apertura a 4,95 euro Redelfi: 8,65 (-0,12%), apertura a 8,74 euro Sanlorenzo: 35,15 (+0,43%), apertura a 35,10 euro