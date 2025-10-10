La giunta comunale di Savona ha approvato la convenzione per la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (Ats) del progetto “Viaggi senza Barriere (tra mare, ceramica e storia)“, finanziato da un bando della Regione Liguria di 430 mila euro.

Il Comune di Savona è capofila di questo progetto che coinvolge i Comuni della Baia della Ceramica (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle) e Stella e i partner del Terzo Settore Bandiera Lilla, Cooperativa Il Faggio, Cooperativa Dafne e Ancos Aps.

“Viaggi senza barriere” punta a rendere accessibili spiagge, percorsi turistici e culturali, musei e laboratori di ceramica con interventi coordinati che coinvolgono l’intero territorio della “Baia della Ceramica” e il Comune di Stella.

La convenzione, che resterà in vigore fino al 30 aprile 2027, definisce ruoli e modalità operative dei partner. Le prime attività prenderanno avvio subito dopo la firma, grazie all’acconto regionale già previsto per il 2025.

Alcuni degli interventi previsti

Attrezzature e servizi per l’accessibilità delle spiagge pubbliche (90.000 euro);

miglioramento dell’accessibilità nei musei e nei percorsi culturali, con nuovi strumenti digitali e comunicativi (oltre 250.000 euro);

acquisto di due mezzi di trasporto collettivo per i tour esperienziali accessibili (97.000 euro);

borse lavoro per persone con disabilità (oltre 40.000 euro);

formazione per gli operatori del settore (albergatori, bagni marini, ristoratori) che riguarda l’accoglienza delle persone con disabilità

creazione di un’esperienza turistica per tutti (per persone con disabilità e persone senza disabilità) relativa al mondo della ceramica che prevede l’adeguamento (spazi e comunicazione, anche attraverso una cartellonistica dedicata) dei musei alla massima accessibilità possibile.

L’assessore alla Cultura e al Turismo Nicoletta Negro dichiara: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo di vincere al bando grazie anche al lavoro che le Amministrazioni della Baia della Ceramica hanno saputo fare nel campo del turismo culturale. A questo ora si aggiunge la collaborazione con Stella con cui vogliamo valorizzare la figura di Sandro Pertini grazie anche a tour guidati tra Savona e Stella. Con questa convenzione, dunque, diamo concretezza a un progetto che rappresenta un passo importante verso un turismo davvero inclusivo. ‘Viaggi senza Barriere’ è un investimento sulla qualità dell’accoglienza e sull’immagine di un territorio che vuole essere accessibile e attrattivo per tutti, valorizzando insieme mare, cultura e tradizione artigiana».

«Finalmente – è il commento di Roberto Bazzano di Bandiera Lilla – è stata compresa la volontà di un gruppo di comuni e di associazioni e cooperative che partecipano al progetto di fare qualcosa che non si esaurisca all’interno del tempo previsto dal bando, ma vada avanti anche oltre. La lungimiranza di regione Liguria è stata quella di capire che quello che viene fatto con questo bando è creare una start up che porti avanti un progetto che può durare ben oltre i cinque anni che noi abbiamo previsto, integrando tutta una serie di iniziative turistiche di interesse generale che possono alimentare la durata del progetto stesso».