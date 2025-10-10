Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,578 (-2,25%), apertura a 9,80 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,88 (+2,65%), apertura a 3,80 euro
Circle: 8,60 (+0%), apertura a 8,68 euro
EdgeLab: 6,66 (-4,58%), apertura a 6,94 euro
EdiliziAcrobatica: 5,42 (-1,09%), apertura a 5,42 euro
Erg: 22,42 (-0,97%), apertura a 22,74 euro
Fincantieri: 25,86 (-3,94%), apertura a 26,52 euro
Gismondi 1754: 1,88 (-3,34%), apertura a 1,945 euro
Iren: 2,686 (+0,30%), apertura a 2,686 euro
Leonardo: 52,90 (-4,65%), apertura a 55,14 euro
Maps: 3,35 (+2,13%), apertura a 3,35 euro
Orsero: 18,64 (-0,21%), apertura a 18,68 euro
Racing Force:
Redelfi: 8,66 (-1,81%), apertura a 8,80 euro
Sanlorenzo: 35,00 (+1,45%), apertura a 35,15 euro
Lascia un commento