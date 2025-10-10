Liguri in Borsa, giornata di vendite: Leonardo -4,65%

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,578 (-2,25%), apertura a 9,80 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,88 (+2,65%), apertura a 3,80 euro Circle: 8,60 (+0%), apertura a 8,68 euro EdgeLab: 6,66 (-4,58%), apertura a 6,94 euro EdiliziAcrobatica: 5,42 (-1,09%), apertura a 5,42 euro Erg: 22,42 (-0,97%), apertura a 22,74 euro Fincantieri: 25,86 (-3,94%), apertura a 26,52 euro Gismondi 1754: 1,88 (-3,34%), apertura a 1,945 euro Iren: 2,686 (+0,30%), apertura a 2,686 euro Leonardo: 52,90 (-4,65%), apertura a 55,14 euro Maps: 3,35 (+2,13%), apertura a 3,35 euro Orsero: 18,64 (-0,21%), apertura a 18,68 euro Racing Force: Redelfi: 8,66 (-1,81%), apertura a 8,80 euro Sanlorenzo: 35,00 (+1,45%), apertura a 35,15 euro