Liguri in Borsa: continua l’ascesa di EdgeLab, Centrale del Latte rimbalza

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,798 (+0,97%), apertura a 9,69 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,78 (+5,59%), apertura a 3,72 euro Circle: 8,60 (+0%), apertura a 8,48 euro EdgeLab: 6,98 (+14,43%), apertura a 6,52 euro EdiliziAcrobatica: 5,48 (+1,48%), apertura a 5,36 euro Erg: 22,64 (+0,53%), apertura a 22,60 euro Fincantieri: 26,92 (+0,75%), apertura a 26,52 euro Gismondi 1754: 1,945 (+5,42%), apertura a 1,90 euro Iren: 2,678 (+1,13%), apertura a 2,648 euro Leonardo: 55,48 (-1,28%), apertura a 55,80 euro Maps: 3,28 (+1,23%), apertura a 3,28 euro Orsero: 18,68 (+0,97%), apertura a 18,42 euro Racing Force: 4,97 (-1,39%), apertura a 5,00 euro Redelfi: 8,82 (-1,67%), apertura a 8,99 euro Sanlorenzo: 34,50 (-1,29%), apertura a 34,75 euro