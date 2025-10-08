Liguri in Borsa: acquisti su Racing Force, giù Centrale del Latte

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,704 (+0,83%), apertura a 9,65 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,58 (-5,92%), apertura a 3,40 euro Circle: 8,60 (+1,42%), apertura a 8,48 euro EdgeLab: 6,10 (+12,55%), apertura a 5,32 euro EdiliziAcrobatica: 5,40 (+0%), apertura a 5,40 euro Erg: 22,52 (+0,54%), apertura a 22,40 euro Fincantieri: 26,72 (+1,37%), apertura a 26,60 euro Gismondi 1754: 1,845 (+0,27%), apertura a 1,85 euro Iren: 2,648 (+0,84%), apertura a 2,628 euro Leonardo: 56,20 (+2,41%), apertura a 56,02 euro Maps: 3,24 (-0,61%), apertura a 3,29 euro Orsero: 18,50 (-1,07%), apertura a 18,90 euro Racing Force: 5,06 (+6,08%), apertura a 4,84 euro Redelfi: 8,97 (+1,82%), apertura a 8,88 euro Sanlorenzo: 34,95 (+1,30%), apertura a 34,60 euro