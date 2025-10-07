Liguri in Borsa, non si ferma la corsa di EdgeLab (+14,59%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,624 (-1,80%), apertura a 9,68 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,38 (-1,74%), apertura a 3,50 euro Circle: 8,48 (+3,41%), apertura a 8,28 euro EdgeLab: 5,42 (+14,59%), apertura a 4,83 euro EdiliziAcrobatica: 5,40 (+3,05%), apertura a 5,30 euro Erg: 22,40 (+0,36%), apertura a 22,34 euro Fincantieri: 26,36 (+0,38%), apertura a 26,24 euro Gismondi 1754: 1,84 (-1,08%), apertura a 1,84 euro Iren: 2,626 (+0,23%), apertura a 2,62 euro Leonardo: 54,88 (-0,87%), apertura a 55,30 euro Maps: 3,26 (-1,51%), apertura a 3,29 euro Orsero: 18,70 (-0,32%), apertura a 18,88 euro Racing Force: 4,77 (-1,24%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 8,81 (-2,54%), apertura a 9,04 euro Sanlorenzo: 34,50 (+0%), apertura a 34,55 euro