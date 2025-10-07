Le associazioni liguri dell’autotrasporto Aliai, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Lega Cooperative, Trasportounito in rappresentanza del settore trasporto contenitori in una lettera rivolta alle organizzazioni di rappresentanza della filiera committente e logistica Assarmatori, Assiterminal, Assologistica, Confitarma, Federagenti, Federlogistica, Fedespedi chiedono l’applicazione tassativa della Legge di regolazione dei tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci.

Secondo le associazioni la normativa è chiara e non ammette interpretazioni: il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce fino alla ripartenza dello stesso, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione.

Oltre tale soglia, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di attesa supplementare.

Tali disposizioni, secondo le associazioni, hanno carattere inderogabile e costituiscono un presidio fondamentale a tutela della regolarità e sicurezza professionale degli autotrasportatori e della sostenibilità economica delle imprese di settore e pertanto, scrivono le rappresentanze unitarie dell’autotrasporto, non saranno accettate prassi elusive o tentativi di rinviare l’effettiva applicazione della norma ed inoltre qualsiasi inosservanza sarà oggetto di immediata segnalazione al Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In assenza di risposte concrete da parte della filiera logistica le associazioni di categoria delle imprese del trasporto contenitori sono pronte a intraprendere azioni di mobilitazione e protesta a difesa dei diritti delle imprese e dei lavoratori dell’autotrasporto.