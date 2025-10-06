Liguri in Borsa, giornata prevalentemente positiva: EdgeLab +9,49%

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,80 (+1,20%), apertura a 9,704 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,44 (+1,18%), apertura a 3,38 euro Circle: 8,20 (+1,23%), apertura a 8,02 euro EdgeLab: 4,73 (+9,49%), apertura a 4,41 euro EdiliziAcrobatica: 5,28 (+0,76%), apertura a 5,28 euro Erg: 22,32 (+1,55%), apertura a 21,98 euro Fincantieri: 26,26 (+0,54%), apertura a 26,60 euro Gismondi 1754: 1,86 (-0,27%), apertura a 1,86 euro Iren: 2,62 (-0,91%), apertura a 2,65 euro Leonardo: 55,36 (-0,79%), apertura a 56,60 euro Maps: 3,31 (+0,30%), apertura a 3,30 euro Orsero: 18,76 (+2,29%), apertura a 18,54 euro Racing Force: 4,83 (+1,68%), apertura a 4,82 euro Redelfi: 9,04 (+3,08%), apertura a 8,88 euro Sanlorenzo: 34,50 (-1,99%), apertura a 34,95 euro