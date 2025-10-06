Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,80 (+1,20%), apertura a 9,704 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,44 (+1,18%), apertura a 3,38 euro
Circle: 8,20 (+1,23%), apertura a 8,02 euro
EdgeLab: 4,73 (+9,49%), apertura a 4,41 euro
EdiliziAcrobatica: 5,28 (+0,76%), apertura a 5,28 euro
Erg: 22,32 (+1,55%), apertura a 21,98 euro
Fincantieri: 26,26 (+0,54%), apertura a 26,60 euro
Gismondi 1754: 1,86 (-0,27%), apertura a 1,86 euro
Iren: 2,62 (-0,91%), apertura a 2,65 euro
Leonardo: 55,36 (-0,79%), apertura a 56,60 euro
Maps: 3,31 (+0,30%), apertura a 3,30 euro
Orsero: 18,76 (+2,29%), apertura a 18,54 euro
Racing Force: 4,83 (+1,68%), apertura a 4,82 euro
Redelfi: 9,04 (+3,08%), apertura a 8,88 euro
Sanlorenzo: 34,50 (-1,99%), apertura a 34,95 euro
Lascia un commento