Liguri in Borsa: volano EdgeLab, Fincantieri e Redelfi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,684 (-0,14%), apertura a 9,756 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,40 (+1,80%), apertura a 3,34 euro Circle: 8,10 (-1,22%), apertura a 8,28 euro EdgeLab: 4,32 (+8,00%), apertura a 4,09 euro EdiliziAcrobatica: 5,28 (+0,76%), apertura a 5,30 euro Erg: 21,98 (+0,92%), apertura a 21,82 euro Fincantieri: 26,12 (+4,56%), apertura a 25,50 euro Giglio Group: 0,24 (+0,84%), apertura a 0,237 euro Gismondi 1754: 1,865 (+0,27%), apertura a 1,80 euro Iren: 2,644 (+1,23%), apertura a 2,604 euro Leonardo: 55,80 (+0,25%), apertura a 55,96 euro Maps: 3,30 (+0,92%), apertura a 3,34 euro Orsero: 18,34 (-2,03%), apertura a 18,96 euro Racing Force: 4,75 (+1,06%), apertura a 4,77 euro Redelfi: 8,77 (+8,67%), apertura a 8,10 euro Sanlorenzo: 35,20 (+1,59%), apertura a 34,65 euro