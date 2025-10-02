Liguri in Borsa, exploit di Fincantieri (+13,03%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,698 (+0,87%), apertura a 9,70 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,34 (+3,09%), apertura a 3,30 euro Circle: 8,20 (+4,33%), apertura a 8,02 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,24 (-2,60%), apertura a 5,40 euro Erg: 21,78 (+0,37%), apertura a 21,72 euro Fincantieri: 24,98 (+13,03%), apertura a 22,26 euro Giglio Group: 0,238 (-0,42%), apertura a 0,239 euro Gismondi 1754: 1,86 (+2,76%), apertura a 1,795 euro Iren: 2,612 (-0,76%), apertura a 2,63 euro Leonardo: 55,66 (+3,07%), apertura a 54,00 euro Maps: 3,27 (+0,93%), apertura a 3,36 euro Orsero: 18,72 (+0,54%), apertura a 18,82 euro Racing Force: 4,70 (-2,08%), apertura a 4,90 euro Redelfi: 8,07 (+5,08%), apertura a 7,74 euro Sanlorenzo: 34,65 (-1,00%), apertura a 35,05 euro