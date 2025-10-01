Liguri in Borsa, calo per Maps e Redelfi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,614 (+1,89%), apertura a 9,444 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,24 (-1,82%), apertura a 3,24 euro Circle: 7,86 (-1,26%), apertura a 7,96 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,38 (+2,67%), apertura a 5,22 euro Erg: 21,70 (+3,33%), apertura a 20,80 euro Fincantieri: 22,10 (-1,07%), apertura a 22,46 euro Giglio Group: 0,239 (+0,84%), apertura a 0,239 euro Gismondi 1754: 1,81 (-2,16%), apertura a 1,82 euro Iren: 2,632 (-0,08%), apertura a 2,632 euro Leonardo: 54,00 (-0,04%), apertura a 54,20 euro Maps: 3,21 (-5,03%), apertura a 3,36 euro Orsero: 18,62 (-1,90%), apertura a 18,76 euro Racing Force: 4,80 (+0,63%), apertura a 4,84 euro Redelfi: 7,68 (-4,60%), apertura a 8,14 euro Sanlorenzo: 35,00 (-0,43%), apertura a 35,15 euro