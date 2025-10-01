Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,614 (+1,89%), apertura a 9,444 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,24 (-1,82%), apertura a 3,24 euro
Circle: 7,86 (-1,26%), apertura a 7,96 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,38 (+2,67%), apertura a 5,22 euro
Erg: 21,70 (+3,33%), apertura a 20,80 euro
Fincantieri: 22,10 (-1,07%), apertura a 22,46 euro
Giglio Group: 0,239 (+0,84%), apertura a 0,239 euro
Gismondi 1754: 1,81 (-2,16%), apertura a 1,82 euro
Iren: 2,632 (-0,08%), apertura a 2,632 euro
Leonardo: 54,00 (-0,04%), apertura a 54,20 euro
Maps: 3,21 (-5,03%), apertura a 3,36 euro
Orsero: 18,62 (-1,90%), apertura a 18,76 euro
Racing Force: 4,80 (+0,63%), apertura a 4,84 euro
Redelfi: 7,68 (-4,60%), apertura a 8,14 euro
Sanlorenzo: 35,00 (-0,43%), apertura a 35,15 euro
