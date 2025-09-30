Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,436 (+0,11%), apertura a 9,426 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,30 (-0,60%), apertura a 3,30 euro
Circle: 7,96 (+1,79%), apertura a 7,90 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,24 (-4,38%), apertura a 5,40 euro
Erg: 21,00 (+0,48%), apertura a 20,92 euro
Fincantieri: 22,34 (-0,36%), apertura a 22,70 euro
Giglio Group: 0,237 (+0,42%), apertura a 0,237 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,634 (+1,07%), apertura a 2,59 euro
Leonardo: 54,02 (-0,15%), apertura a 53,92 euro
Maps: 3,38 (+0,90%), apertura a 3,33 euro
Orsero: 18,98 (+2,04%), apertura a 18,80 euro
Racing Force: 4,72 (-4,84%), apertura a 5,00 euro
Redelfi: 8,05 (-1,95%), apertura a 8,16 euro
Sanlorenzo: 35,15 (-0,71%), apertura a 35,60 euro
