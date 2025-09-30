Liguri in Borsa, vendite su EdiliziAcrobatica (-4,38%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,436 (+0,11%), apertura a 9,426 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,30 (-0,60%), apertura a 3,30 euro Circle: 7,96 (+1,79%), apertura a 7,90 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,24 (-4,38%), apertura a 5,40 euro Erg: 21,00 (+0,48%), apertura a 20,92 euro Fincantieri: 22,34 (-0,36%), apertura a 22,70 euro Giglio Group: 0,237 (+0,42%), apertura a 0,237 euro Gismondi 1754: Iren: 2,634 (+1,07%), apertura a 2,59 euro Leonardo: 54,02 (-0,15%), apertura a 53,92 euro Maps: 3,38 (+0,90%), apertura a 3,33 euro Orsero: 18,98 (+2,04%), apertura a 18,80 euro Racing Force: 4,72 (-4,84%), apertura a 5,00 euro Redelfi: 8,05 (-1,95%), apertura a 8,16 euro Sanlorenzo: 35,15 (-0,71%), apertura a 35,60 euro