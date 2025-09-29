Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,426 (-2,00%), apertura a 9,626 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,34 (+0,60%), apertura a 3,28 euro
Circle: 7,82 (-2,49%), apertura a 7,88 euro
EdgeLab: 4,00 (-0,50%), apertura a 4,00 euro
EdiliziAcrobatica: 5,48 (+0,74%), apertura a 5,48 euro
Erg: 20,90 (+0%), apertura a 21,04 euro
Fincantieri: 22,42 (+5,16%), apertura a 22,00 euro
Giglio Group: 0,236 (+0%), apertura a 0,238 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,606 (+0,77%), apertura a 2,604 euro
Leonardo: 54,10 (+2,08%), apertura a 53,46 euro
Maps: 3,35 (+4,36%), apertura a 3,28 euro
Orsero: 18,60 (+0,98%), apertura a 18,42 euro
Racing Force: 4,96 (-1,20%), apertura a 5,00 euro
Redelfi: 8,21 (+1,23%), apertura a 8,20 euro
Sanlorenzo: 35,40 (+1,87%), apertura a 35,20 euro
Lascia un commento