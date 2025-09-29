Liguri in Borsa, vola Fincantieri (+5,16%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,426 (-2,00%), apertura a 9,626 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,34 (+0,60%), apertura a 3,28 euro Circle: 7,82 (-2,49%), apertura a 7,88 euro EdgeLab: 4,00 (-0,50%), apertura a 4,00 euro EdiliziAcrobatica: 5,48 (+0,74%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,90 (+0%), apertura a 21,04 euro Fincantieri: 22,42 (+5,16%), apertura a 22,00 euro Giglio Group: 0,236 (+0%), apertura a 0,238 euro Gismondi 1754: Iren: 2,606 (+0,77%), apertura a 2,604 euro Leonardo: 54,10 (+2,08%), apertura a 53,46 euro Maps: 3,35 (+4,36%), apertura a 3,28 euro Orsero: 18,60 (+0,98%), apertura a 18,42 euro Racing Force: 4,96 (-1,20%), apertura a 5,00 euro Redelfi: 8,21 (+1,23%), apertura a 8,20 euro Sanlorenzo: 35,40 (+1,87%), apertura a 35,20 euro