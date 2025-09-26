Da lunedì 29 settembre la circolazione ferroviaria tra Voghera e Pavia riprende su entrambi i binari, dopo il periodo in cui si sono alternate chiusure parziali di un binario e totali di entrambi, necessario per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane).

Nel rispetto del cronoprogramma è stata completata la terza fase degli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po necessari per consentire l’adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari e l’innalzamento della velocità nell’ambito dell’importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova migliorando le performance dei collegamenti.

Impegnati circa 50 tecnici fra operai di Rfi e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026.

L’investimento economico di 55 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr.