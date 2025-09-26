Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,618 (+2,12%), apertura a 9,45 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,32 (+2,47%), apertura a 3,28 euro
Circle: 8,02 (+0,25%), apertura a 7,86 euro
EdgeLab: 4,02 (+0,25%), apertura a 4,02 euro
EdiliziAcrobatica: 5,44 (-1,09%), apertura a 5,44 euro
Erg: 20,90 (+0,10%), apertura a 20,96 euro
Fincantieri: 21,32 (+1,23%), apertura a 21,12 euro
Giglio Group: 0,236 (+0,43%), apertura a 0,235 euro
Gismondi 1754: 1,85 (-2,63%), apertura a 1,855 euro
Iren: 2,586 (+0,94%), apertura a 2,556 euro
Leonardo: 53,00 (+0,30%), apertura a 52,98 euro
Maps: 3,21 (+0,00%), apertura a 3,18 euro
Orsero: 18,42 (-0,11%), apertura a 18,38 euro
Racing Force: 5,02 (+4,80%), apertura a 4,91 euro
Redelfi: 8,11 (-1,58%), apertura a 8,19 euro
Sanlorenzo: 34,75 (-1,42%), apertura a 35,50 euro
Lascia un commento