Liguri in Borsa: Racing Force e Maps in forte calo

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,418 (+0,02%), apertura a 9,402 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,24 (-3,57%), apertura a 3,38 euro Circle: 8,00 (+0,00%), apertura a 8,06 euro EdgeLab: 4,01 (-2,20%), apertura a 4,01euro EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0,00%), apertura a 5,42 euro Erg: 20,88 (-2,52%), apertura a 21,46 euro Fincantieri: 21,06 (-1,86%), apertura a 21,28 euro Giglio Group: 0,235 (+0,00%), apertura a 0,236 euro Gismondi 1754: 1,90 (+1,88%), apertura a 1,88 euro Iren: 2,562 (-1,31%), apertura a 2,608 euro Leonardo: 52,84 (-0,11%), apertura a 52,50 euro Maps: 3,21 (-4,46%), apertura a 3,33 euro Orsero: 18,44 (+0,77%), apertura a 18,52 euro Racing Force: 4,79 (-4,58%), apertura a 5,08 euro Redelfi: 8,24 (-1,08%), apertura a 8,45 euro Sanlorenzo: 35,25 (-1,26%), apertura a 35,70 euro