Liguri in Borsa, acquisti su Redelfi dopo la semestrale (+4,39%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,416 (-0,17%), apertura a 9,392 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,36 (+0%), apertura a 3,40 euro Circle: 8,00 (+0%), apertura a 7,98 euro EdgeLab: 4,10 (+1,99%), apertura a 4,10 euro EdiliziAcrobatica: 5,50 (+1,48%), apertura a 5,46 euro Erg: 21,42 (+1,52%), apertura a 21,18 euro Fincantieri: 21,46 (+4,99%), apertura a 20,60 euro Giglio Group: 0,235 (-0,84%), apertura a 0,231 euro Gismondi 1754: 1,865 (-5,09%), apertura a 1,88 euro Iren: 2,596 (+1,41%), apertura a 2,58 euro Leonardo: 52,90 (+4,55%), apertura a 51,42 euro Maps: 3,36 (-0,59%), apertura a 3,38 euro

Orsero: 18,30 (-4,09%), apertura a 17,62 euro Racing Force: 5,02 (-0,79%), apertura a 5,02 euro Redelfi: 8,33 (+4,39%), apertura a 7,95 euro Sanlorenzo: 35,70 (-1,11%), apertura a 36,00 euro