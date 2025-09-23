Liguri in Borsa, calo per Gismondi 1754 (-5,36%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,432 (-0,30%), apertura a 9,49 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,36 (+0%), apertura a 3,40 euro Circle: 8,00 (+0%), apertura a 8,00 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,46 (-0,73%), apertura a 5,42 euro Erg: 21,10 (+2,23%), apertura a 20,74 euro Fincantieri: 20,44 (-1,64%), apertura a 20,86 euro Giglio Group: 0,237 (+0%), apertura a 0,231 euro Gismondi 1754: 1,965 (-5,36%), apertura a 1,855 euro Iren: 2,56 (-1,08%), apertura a 2,598 euro Leonardo: 50,60 (-2,17%), apertura a 51,96 euro Maps: 3,38 (+0,30%), apertura a 3,44 euro

Orsero: 19,08 (+0,42%), apertura a 18,74 euro Racing Force: 5,06 (+1,20%), apertura a 5,00 euro Redelfi: 7,98 (-2,44%), apertura a 8,24 euro Sanlorenzo: 35,10 (+1,55%), apertura a 35,55 euro