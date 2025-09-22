Liguri in Borsa, acquisti su Leonardo (+3,77%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,46 (+0,36%), apertura a 9,434 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,36 (-2,33%), apertura a 3,34 euro Circle: 8,00 (+0%), apertura a 8,02 euro EdgeLab: 4,02 (+0,25%), apertura a 4,02 euro EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0,73%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,64 (+1,38%), apertura a 20,36 euro Fincantieri: 20,78 (+5,38%), apertura a 19,75 euro Giglio Group: 0,237 (+2,16%), apertura a 0,23 euro Gismondi 1754: 1,865 (-2,86%), apertura a 1,89 euro Iren: 2,588 (+1,49%), apertura a 2,556 euro Leonardo: 51,72 (+3,77%), apertura a 50,26 euro Maps: 3,37 (+0,30%), apertura a 3,36 euro

Orsero: 19,00 (-1,96%), apertura a 19,26 euro Racing Force: 5,00 (+0%), apertura a 5,06 euro Redelfi: 8,18 (+2,25%), apertura a 8,09 euro Sanlorenzo: 35,5 (-0,28%), apertura a 35,80 euro