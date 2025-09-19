Liguri in Borsa, vendite su Erg e Fincantieri

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,426 (+1,44%), apertura a 9,302 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,44 (-0,58%), apertura a 3,50 euro Circle: 8,00 (+0,25%), apertura a 7,86 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,46 (-0,36%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,36 (-1,55%), apertura a 20,64 euro Fincantieri: 19,72 (-1,05%), apertura a 19,95 euro Giglio Group: 0,232 (+0,87%), apertura a 0,23 euro Gismondi 1754: 1,92 (-0,26%), apertura a 1,92 euro Iren: 2,55 (+0,39%), apertura a 2,544 euro Leonardo: 49,84 (-0,12%), apertura a 50,04 euro Maps: 3,36 (-0,30%), apertura a 3,35 euro

Orsero: 19,38 (+0,94%), apertura a 19,30 euro Racing Force: 5,00 (-1,57%), apertura a 5,08 euro Redelfi: 8,00 (+0,13%), apertura a 8,04 euro Sanlorenzo: 35,65 (+0,56%), apertura a 35,50 euro