Liguri in Borsa, acquisti su Racing Force (+4,10%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,292 (+0,61%), apertura a 9,302 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,46 (-2,26%), apertura a 3,56 euro Circle: 7,98 (+2,05%), apertura a 7,88 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,48 (-0,36%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,68 (-0,19%), apertura a 20,68 euro Fincantieri: 19,93 (+1,17%), apertura a 19,90 euro Giglio Group: 0,23 (+0%), apertura a 0,232 euro Gismondi 1754: Iren: 2,54 (-0,47%), apertura a 2,552 euro Leonardo: 49,90 (+0,81%), apertura a 50,14 euro Maps: 3,37 (-1,75%), apertura a 3,43 euro

Orsero: 19,20 (-1,13%), apertura a 19,50 euro Racing Force: 5,08 (+4,10%), apertura a 4,88 euro Redelfi: 7,99 (+1,27%), apertura a 7,87 euro Sanlorenzo: 35,45 (-2,34%), apertura a 36,45 euro