Liguri in Borsa, Sanlorenzo e Redelfi in rally

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,236 (-1,32%), apertura a 9,37 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,54 (+2,31%), apertura a 3,50 euro Circle: 7,82 (+1,82%), apertura a 7,86 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,72 (+0,78%), apertura a 20,52 euro Fincantieri: 19,70 (-2,86%), apertura a 20,40 euro Giglio Group: 0,23 (+0%), apertura a 0,23 euro Gismondi 1754: 1,925 (+1,32%), apertura a 1,925 euro Iren: 2,552 (-0,55%), apertura a 2,56 euro Leonardo: 49,50 (-2,52%), apertura a 50,80 euro Maps: 3,43 (+1,48%), apertura a 3,45 euro

Orsero: 19,42 (+2,21%), apertura a 19,00 euro Racing Force: 4,88 (+0,21%), apertura a 4,94 euro Redelfi: 7,89 (+5,20%), apertura a 7,56 euro Sanlorenzo: 36,30 (+3,71%), apertura a 35,50 euro