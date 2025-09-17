Amt per la 65 esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 18 a martedì 23 settembre, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:

linea 10 circolare, dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9 alle 19.30, con una frequenza di circa 10’.

linea KA, servizio bus dalla Stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 9 alle 19.30 con una frequenza di circa 15’.

La Fiera si potrà raggiungere anche con le linee bus 31 (stazione Brignole – Quarto) e 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette verso l’area del Salone).

Ticket Park + Bus

Tutti coloro che parcheggeranno la loro auto nelle seguenti aree, pagando il forfait giornaliero:

le Zone Blu della Foce (zone A e B), Albaro (zone L e M compresa tra Corso Italia, via Cavallotti, via Albaro, via Ricci, via Boselli, via Pisa, via Caprera), Carignano (zone D e E) e Centro (zona F)

le Isole Azzurre comprese nelle zone indicate al punto precedente comprese le isole azzurre estive, che verranno riattivate per l’occasione potranno utilizzare gli scontrini giornalieri del parcheggio per raggiungere il Salone Nautico e ritorno.

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da 12,00 euro per vettura e 18,00 euro per camper ove previsto), rilasciato dai parcometri abilitati e dagli operatori dell’isola azzurra straordinaria di corso Saffi, sarà composto di due parti: una, valida per la sosta, da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee Amt per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibita dal possessore a ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus, inoltre, potrà essere attivato mediante le App di pagamento della sosta (Easypark, Pyng, MooneyGo e GoGoge), selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Parcheggi di interscambio

Saranno attive tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), Piastra Genova Est, gratuita le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Buozzi Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono le seguenti:

per i titolari di abbonamenti a pagamento e over 70 Amt in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso;

per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 10 euro comprendente: biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete Amt dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.