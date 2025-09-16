Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,36 (-1,54%), apertura a 9,504 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,46 (-0,57%), apertura a 3,46 euro
Circle: 7,70 (+5,19%), apertura a 7,76 euro
EdgeLab: 4,01 (+2,30%), apertura a 4,01 euro
EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0%), apertura a 5,44 euro
Erg: 20,56 (+0,98%), apertura a 20,36 euro
Fincantieri: 20,28 (+0,60%), apertura a 20,04 euro
Giglio Group: 0,23 (+0%), apertura a 0,235 euro
Gismondi 1754: 1,90 (-1,30%), apertura a 1,915 euro
Iren: 2,566 (-1,08%), apertura a 2,59 euro
Leonardo: 50,78 (-3,02%), apertura a 52,46 euro
Maps:
Orsero: 19,00 (+1,82%), apertura a 18,80 euro
Racing Force: 4,87 (+0,41%), apertura a 4,86 euro
Redelfi: 7,50 (+1,63%), apertura a 7,43 euro
Sanlorenzo: 35,00 (+5,42%), apertura a 33,55 euro
Lascia un commento