I risultati semestrali di Redelfi, che saranno approvati e pubblicati il prossimo 24 settembre, risultano allineati agli obiettivi prefissati, non sollevando alcun “profit warning“, l’avviso per informare il mercato finanziario che i risultati attesi saranno inferiori rispetto alle previsioni precedenti. Lo scrive la stessa società in una nota.

“La strategia di Redelfi – scrive la società quotata – si sta dimostrando solida grazie alla presenza di una duplice linea di ricavi. Più nello specifico, Redelfi ha sviluppato una linea di ricavi cd. recurrent derivanti dai proventi dei

Development Services Agreement (“DSA”) stipulati con operatori finanziari, che prevedono incassi a stato avanzamento lavori e permettono una gestione ottimale di eventuali fattori esogeni alla Società. In aggiunta a ciò, vi è poi una ulteriore linea di ricavi derivanti dalla vendita dei progetti per la realizzazione di “BESS” muniti della determina di autorizzazione necessaria per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti”.

“In relazione alle risultanze dell’asta Macse 2025 (prevista per la fine del mese corrente) e ai risultati conseguiti negli scorsi esercizi, sempre in rialzo rispetto alle stime comunicate, la Società si riserva di aggiornare al rialzo i propri obiettivi economico-finanziari, presenti nel Piano Industriale 2023-2026“, scrive Redelfi.