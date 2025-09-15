Liguri in Borsa, brillano Leonardo (+3,68%) e Redelfi (+3,07%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,506 (+1,84%), apertura a 9,43 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,48 (-2,79%), apertura a 3,54 euro Circle: 7,32 (+2,52%), apertura a 7,14 euro EdgeLab: 3,92 (+0,26%), apertura a 4,00 euro EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0%), apertura a 5,54 euro Erg: 20,36 (+0,79%), apertura a 20,20 euro Fincantieri: 20,16 (+2,75%), apertura a 19,80 euro Giglio Group: 0,23 (-1,29%), apertura a 0,228 euro Gismondi 1754: 1,925 (+0,26%), apertura a 1,92 euro Iren: 2,594 (-0,46%), apertura a 2,622 euro Leonardo: 52,36 (+3,68%), apertura a 50,56 euro Maps: 3,38 (+0%), apertura a 3,35 euro

Orsero: 18,66 (+3,21%), apertura a 18,18 euro Racing Force: 4,85 (+0%), apertura a 4,79 euro Redelfi: 7,38 (+3,07%), apertura a 7,22 euro Sanlorenzo: 33,20 (+1,07%), apertura a 33,05 euro