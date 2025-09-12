«Il quadruplicamento dei binari sulla linea ferroviaria, parte integrante del Terzo Valico dei Giovi, che prosegue così il suo percorso di realizzazione, sarà attivato dal 6 ottobre. Il nuovo collegamento verrà utilizzato da 18 treni Intercity sulla tratta Savona/Ventimiglia-Milano/Levante ligure e da alcuni convogli merci, senza variazioni nei tempi di percorrenza». Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi a margine di un sopralluogo tecnico sull’opera a Genova.

«Il principale beneficio – ha spiegato Rixi – sarà la separazione dei flussi di traffico in ingresso e uscita dal nodo di Genova, con maggiore regolarità della circolazione e riduzione dei disagi in caso di eventuali anomalie. Un intervento che migliorerà la gestione del traffico ferroviario, libererà progressivamente la linea costiera a vantaggio dei treni regionali e consentirà di aumentare puntualità e qualità del servizio per cittadini e merci».

«Inoltre – ha concluso il viceministro – con l’attivazione del Terzo Valico e il completamento del nodo di Genova, sarà possibile garantire collegamenti diretti tra il porto di Voltri e Milano, rafforzando la competitività logistica del nostro territorio».