Pasquale Criscuolo è il nuovo segretario generale del Comune di Genova. La sindaca Silvia Salis ha firmato il provvedimento con cui Criscuolo è stato individuato come nuovo segretario generale. Da settembre 2022 è stato segretario e direttore generale nel Comune di Parma. Subentra a Concetta Orlando, che ricopre il ruolo di direttore e segretario generale dal 2023.

«Ringrazio la dottoressa Orlando per il lavoro svolto in questi anni all’interno dell’ente e in particolare in questi primi mesi del nostro mandato amministrativo – ha dichiarato Salis – e diamo il benvenuto all’avvocato Criscuolo che ha avuto già modo, negli anni scorsi, di conoscere la macchina amministrativa del nostro ente: a nome della giunta gli auguro buon lavoro».

«Ringrazio la sindaca Salis per la fiducia accordatami – ha commentato Criscuolo – ritorno a Genova con grande entusiasmo, nella consapevolezza delle grandi sfide su cui l’ente sta lavorando, che lo pongono come riferimento assoluto nell’intero panorama nazionale».

Criscuolo aveva già ricoperto il ruolo di segretario e direttore generale del Comune di Genova per tre anni, fino a settembre 2022. Durante il precedente incarico nel Comune di Genova è stato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di direttore generale nel Comune di Monza e di segretario generale dei Comuni di Arezzo e Cremona. Attualmente è anche docente universitario a contratto all’Università di Parma nel nuovo corso Human resource management.

Con successivo provvedimento della sindaca, ricoprirà anche l’incarico di direttore generale.