Questa mattina il sindaco di Savona Marco Russo ha sciolto la riserva sulla vicenda che ha coinvolto la vicesindaca Elisa Di Padova e l’ha invitata a proseguire nel suo incarico. Si è voluto formalizzare questo passaggio in uno scambio di lettere tra vicesindaca e sindaco.

La vicesindaca, nella notte tra il 15 e il 16 agosto agosto, mentre tornava a casa con la figlia di 8 anni da una festa di compleanno alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo, causando gravi ferite alla figlia e una frattura alla spalla per se stessa. È emerso che era positiva all’alcoltest. È stata denunciata dopo l’incidente, le è stata ritirata la patente e si è posto il problema della sua permanenza in carica.

Di Padova, riconoscendo il proprio errore, ha messo le sue deleghe nelle mani del sindaco, precisando che, alla luce delle riflessioni svolte in queste settimane, si sente di proseguire.

Il sindaco, pur convenendo sulla gravità dei fatti che, seppur appartenenti alla sfera privata incidono su quella pubblica, ma considerando questo un episodio singolo e isolato, sentiti tutti i gruppi consiliari di maggioranza e gli assessori, ha restituito le deleghe a Di Padova invitandola a proseguire nel suo incarico.

Ecco la lettera di Di Padova e la lettera del sindaco Russo