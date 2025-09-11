Da giovedì 11 a domenica 28 settembre 2025 torna in piazza della Vittoria l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata da Alessio Balbi, che ideò la manifestazione nel 2005, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Giunta quest’anno alla 15ª edizione, la manifestazione come da tradizione porta a Genova i sapori, i colori e l’atmosfera unica di Monaco di Baviera. Accanto alla gastronomia bavarese e alla birra Hb, da sempre protagoniste indiscusse, l’evento sarà all’insegna dell’intrattenimento, della musica, dello sport e delle attività per bambini e famiglie.

«Tutto è pronto per la nuova edizione di Oktoberfest Genova, che porterà nel capoluogo ligure diciotto giorni di grande festa, con ottimo cibo, birra e intrattenimento, con qualche interessante novità – dichiara Balbi – Oktoberfest Genova è l’unico in Italia ufficialmente riconosciuto e, in quindici anni di storia, si è affermato come punto di riferimento nazionale tra le Bierfest. È l’unica manifestazione organizzata nel pieno centro di una grande città, capace di richiamare oltre 100 mila presenze ogni anno. Perfettamente integrato nel tessuto urbano, non ha mai registrato problemi di ordine pubblico ed è oggi una delle rassegne più longeve e consolidate del settore. Come sempre, cultura bavarese, convivialità e divertimento per tutte le età saranno alla base della manifestazione, che quest’anno più che mai vuole coinvolgere realtà, associazioni e artisti del territorio. Debutta, infatti, in questa edizione, l’Out! Festival, un ricco programma di serate con protagonisti artisti, band e progetti culturali locali. Confermata per la serata inaugurale la parata per via XX Settembre dedicata alla mobilità sostenibile: invitiamo tutta la cittadinanza a prenderne parte per festeggiare insieme l’avvio della nuova edizione dell’Oktoberfest genovese».

La novità della 15ª edizione: l’Out! Festival

Grande novità di quest’anno l’Out! Festival, uno spazio culturale e musicale pensato per dare voce al talento artistico del territorio. Ogni sera, il palco allestito accanto al tendone principale dell’Oktoberfest, accoglierà infatti diverse proposte artistiche selezionate tra le numerose candidature ricevute e valutate da una giuria composta da operatori culturali, musicisti e professionisti del settore.

Dal giovedì alla domenica spazio alla musica dal vivo, con artisti e band selezionati tra le oltre 60 candidature ricevute nei mesi scorsi attraverso la Call del Festival: iPop80, Coldshiver, Blue Monday, Guesan, Nero Fluo, Pornoshock, Safari Garage, 8089, The Passion Mode-The Depeche Mode Tribute e Hell Train. A seguire, il programma musicale proseguirà con i dj set di Pernaz e Biagini, che si alterneranno nel corso delle diverse serate.

Durante le altre sere, la programmazione dell’Out! Festival sarà dedicata a progetti culturali curati da scuole e realtà locali, con esibizioni e performance a cura di Zena Swing, Wild Angels, Teatro Maniman, Spaziodanza/Venti Eventi. In calendario anche eventi speciali come il concerto di cornamuse di Lo Clan e, durante l’ultimo fine settimana, la Fiera del disco, organizzata da Ernyaldisko sotto i portici di piazza della Vittoria. In concomitanza con questa iniziativa, sabato 27 settembre, il chitarrista della cover band degli AC/DC Hell Train suonerà l’iconica Gibson SG “Diavoletto” realmente appartenuta e autografata da Angus Young, chitarrista del gruppo australo-britannico.

L’inaugurazione con OktoberParade

La 15ª edizione si apre con l’OktoberParade, la parata introdotta nel 2024 e confermata anche quest’anno con entusiasmo. L’appuntamento è per giovedì 11 settembre alle ore 18.30, con partenza da piazza De Ferrari e arrivo al tendone allestito in piazza della Vittoria. L’iniziativa, aperta a tutti, invita il pubblico a raggiungere il cuore della manifestazione a piedi, in bicicletta, in skate o in monopattino, promuovendo una mobilità sostenibile. Lungo il percorso non mancherà l’accompagnamento musicale dell’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, che si alternerà alla Filarmonica Sestrese durante la marcia. Quest’ultima accoglierà ufficialmente la banda bavarese Klobnstoana con un’esibizione di brani tipicamente genovesi, dando vita a un coinvolgente scambio musicale e culturale.

L’evento non vuole solo celebrare l’avvio della festa, ma anche rendere omaggio all’European Mobility Week, sottolineando l’impegno dell’Oktoberfest di Genova verso la sostenibilità ambientale: per tutta la durata della manifestazione, infatti, saranno disponibili rastrelliere all’interno dell’area per il parcheggio delle biciclette.

A dare il via ufficiale alla manifestazione, una volta arrivati in Piazza della Vittoria, sarà la tradizionale apertura del primo fusto di birra alla presenza delle istituzioni.

Gli eventi in programma

Ricco e variegato il calendario di appuntamenti che accompagneranno l’edizione 2025 dell’Oktoberfest di Genova. Oltre alle serate dell’Out! Festival, la manifestazione offrirà iniziative culturali, sportive e di intrattenimento pensate per un pubblico di tutte le età.

Tra queste, le dimostrazioni di spade laser a cura di Ludosport, la scherma e le danze storiche proposte dalla scuola di scherma Antonio Quintino e le esibizioni acrobatiche della Scuola Taekwondo Genova, che vedranno anche la partecipazione dei campioni del mondo U17 Federico Serain, Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo. A queste si aggiungono le dimostrazioni di yoga curate da Irene Widiana, le danze cinquecentesche popolari del Gruppo Storico Sestrese e l’esibizione di tessuti aerei per adulti e bambini. Non mancheranno, infine, il raduno di Fiat 500 organizzato dal Garlenda Club 500, un laboratorio dedicato ai distillati bavaresi e gli incontri con i giochi da tavolo in collaborazione con Borgo Pila Game House.

Spazio anche alla lettura, con un doppio appuntamento: il primo, a cura della Feltrinelli, vedrà la partecipazione dell’autore Dario Rigliaco con un momento di svago per grandi e piccoli; il secondo sarà dedicato alla presentazione del libro “Bike Coaching” con l’autrice Sara Poluzzi. Quest’ultimo evento, così come l’omonimo workshop, rientra nel programma in omaggio alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Torna anche l’appuntamento con OktoberArt, con diversi incontri creativi tra disegno, jingle e origami a cura di Doidè – Atelier della Genialità. Numerosi, come sempre, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Nello spazio Kindergarten si alterneranno attività ludiche e iniziative curate dall’Associazione Clown al Volo e dall’Associazione Maruzza Liguria, due realtà che collaborano attivamente a progetti di attenzione e cura verso i più fragili.

Come da tradizione, il grande tendone principale sarà animato dalla musica e dal caratteristico intrattenimento delle band bavaresi Die Klobnstoana, Die Schweinhaxn, Die Wiesnmadln, Peter Traktor Band e Die Kreutz, pronte a far rivivere l’autentica atmosfera di Monaco di Baviera. Le stesse band suoneranno le settimane successive nei tendoni dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

La birra e la proposta gastronomica

La birra e il cibo bavarese si confermano i grandi protagonisti della manifestazione, soprattutto nel tendone principale, interamente dedicato al cibo e alle bevande, dove sarà possibile assaggiare i piatti tipici, dagli antipasti ai dolci, grazie al miglior catering di cucina bavarese.

La grande novità culinaria per celebrare i 15 anni dell’Oktoberfest di Genova saranno i canederli, che per la prima volta verranno presentati durante la manifestazione. Preparati rigorosamente a mano dal catering tirolese, porteranno ancora più tipicità e atmosfera bavarese, arricchendo l’esperienza gastronomica e culturale dell’evento.

La birra proposta durante l’evento sarà, come ormai consuetudine, l’Hofbräu, rigorosamente brassata dalla Birreria monacense Hofbräu di proprietà dello Stato di Baviera. «La birra HB rimane la protagonista indiscussa della manifestazione – afferma Alessio Balbi – durante l’Oktoberfest la serviamo in ogni forma, disponibile anche in versione analcolica e per celiaci. Il nostro obiettivo è quello di assicurare sempre la massima qualità per quanto riguarda birra e cibo e renderli il più possibile accessibili a tutti; nonostante i grossi aumenti in termini di costi di produzione, di importazione, di distribuzione e di accisa, siamo riusciti a far sì che i genovesi possano brindare spendendo meno rispetto all’Oktoberfest di Monaco di Baviera». Oktoberfest Genova 2025, inoltre, si caratterizza come nelle passate edizioni per l’attenta e scrupolosa politica sul Bere Responsabile, aderendo alla campagna delle Birrerie Tedesche per il consumo responsabile.