Liguri in Borsa, acquisti su Giglio Group (+6,01%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,244 (+1,25%), apertura a 9,18 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,70 (+2,78%), apertura a 3,62 euro Circle: 7,20 (+0,28%), apertura a 7,10 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,60 (+0%), apertura a 5,64 euro Erg: 20,18 (-0,39%), apertura a 20,30 euro Fincantieri: 19,70 (+2,71%), apertura a 19,39 euro Giglio Group: 0,247 (+6,01%), apertura a 0,232 euro Gismondi 1754: Iren: 2,58 (+0,86%), apertura a 2,556 euro Leonardo: 49,79 (+2,87%), apertura a 48,57 euro Maps: 3,38 (+0,30%), apertura a 3,35 euro

Orsero: 17,74 (+4,35%), apertura a 17,18 euro Racing Force: 4,86 (+2,10%), apertura a 4,83 euro Redelfi: 7,59 (-0,52%), apertura a 7,63 euro Sanlorenzo: 33,95 (-1,31%), apertura a 34,50 euro