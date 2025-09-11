A Chiavari, in occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 14 settembre alle ore 15, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale Enrico Sannazzari.
Le misure entreranno in vigore a partire dalle ore 10, cinque ore prima dell’inizio della partita, e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono:
- lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia la parte pavimentata sia quella in ghiaia.
- lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman, nel tratto compreso tra la caserma dei Vigili del Fuoco e corso Lavagna.
- il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi.
A partire dalle ore 12, sarà chiusa al traffico la carreggiata di viale Kasman lato stadio, direzione mare. Sarà possibile utilizzare in alternativa la corsia riservata ai bus di via Piacenza, passando da piazza Sanfront.
Novità significativa di quest’anno è l’installazione della nuova cartellonistica verticale fissa nelle aree interessate.
Ulteriori chiusure e modifiche al traffico potranno essere adottate in base alla situazione contingente di ordine pubblico.
Lascia un commento