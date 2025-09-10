Liguri in Borsa, acquisti su Orsero (+3,41%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,13 (+1,17%), apertura a 9,034 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,60 (-2,70%), apertura a 3,68 euro Circle: 7,18 (+1,41%), apertura a 7,18 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,60 (+1,45%), apertura a 5,48 euro Erg: 20,26 (+0,20%), apertura a 20,14 euro Fincantieri: 19,18 (+1,59%), apertura a 19,05 euro Giglio Group: 0,233 (-0,43%), apertura a 0,236 euro Gismondi 1754: 1,965 (+1,55%), apertura a 1,91 euro Iren: 2,558 (-1,92%), apertura a 2,60 euro Leonardo: 48,40 (+2,41%), apertura a 47,93 euro Maps: 3,37 (+0%), apertura a 3,34 euro

Orsero: 17,00 (+3,41%), apertura a 16,98 euro Racing Force: 4,76 (-0,83%), apertura a 4,77 euro Redelfi: 7,63 (-0,26%), apertura a 7,65 euro Sanlorenzo: 34,40 (-1,43%), apertura a 35,10 euro