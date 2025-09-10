Il ponte elicoidale di Genova, nel tratto compreso tra via Milano, via Ariberto Albertazzi e strada sopraelevata Aldo Moro, rimarrà temporaneamente chiuso alla circolazione, per intervento di ripristino manto stradale, il 10, 11 e 12 settembre dalle 22 alle 6.
Nello specifico, l’ordinanza prevede le seguenti prescrizioni:
Ponte Elicoidale, tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi
• divieto di transito per la direttrice ponente-levante
Strada Sopraelevata Aldo Moro, carreggiata di monte
• limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia
• divieto di transito nella rampa in uscita che adduce al casello autostradale di Genova Ovest.
Ponte Elicoidale, tratto compreso tra via Albertazzi e la rampa della carreggiata di monte della Strada Sopraelevata Aldo Moro che adduce al casello autostradale di Genova Ovest
• divieto di transito per la direttrice nord (direzione autostrada A7).
