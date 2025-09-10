Bonifica in Valpolcevera, questa mattina si è svolto un intervento straordinario di pulizia e rimozione rifiuti nell’area circostante la rotonda Cornelio Bertelli, tra via Bruzzo e via Sardorella a Bolzaneto, coordinato tra Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, polizia locale e Unità territoriale Amiu Ponente.

L’operazione ha impegnato tre squadre – una dozzina di addetti complessivi tra palista, autisti e operatori – supportate da mezzi dedicati: uno scarrabile da 12 metri cubi, una pala meccanica, un pianale e una spazzatrice.

Il materiale raccolto era costituito in prevalenza da ingombranti e rifiuti vari; nei cumuli sono stati rinvenuti anche scarti edili provenienti da ristrutturazioni domestiche, che saranno sottoposti a caratterizzazione per escludere la presenza di amianto. Durante l’intervento sono stati inoltre individuati alcuni tubi in eternit (amianto), che sono stati immediatamente incapsulati, come previsto dalle procedure di sicurezza per questo tipo di attività.

«Questo è solo il primo di una serie di interventi di bonifica coordinati dalla Direzione Ambiente su tutto il territorio. Quest’area – ha dichiarato l’assessore Silvia Pericu – purtroppo nel tempo è stata colpita dall’abbandono di rifiuti ingombranti, diventando una discarica a cielo aperto. Queste situazioni devono cessare, dobbiamo prenderci cura del nostro territorio e del nostro ambiente e noi siamo e saremo in prima linea per ottenere questo obiettivo. Dietro azioni di bonifica come quella di questa mattina c’è il lavoro di tante persone e l’impegno degli enti territoriali e delle aziende che si occupano della pulizia della città. Occorre, però, che tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche per rendere il nostro territorio più pulito e più vivibile, stringendo un patto tra l’amministrazione e i cittadini».

«L’abbandono di ingombranti – ha aggiunto il presidente del Municipio V Michele Versace – è un problema particolarmente grave per la Valpolcevera, ma con un lavoro sinergico tra Comune, con l’assessore Pericu, e Municipio, si stanno valutando soluzioni che possano risolvere la problematica, che ha un costo notevole per la cittadinanza. Nel frattempo si intensificheranno le attività utili alla confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto degli ingombranti, scaricati abusivamente».