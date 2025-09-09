Liguri in Borsa: Redelfi è la maglia rosa (+5,37%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,024 (+2,36%), apertura a 8,828 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,70 (-3,65%), apertura a 3,74 euro Circle: 7,08 (-0,56%), apertura a 7,20 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,52 (-1,78%), apertura a 5,52 euro Erg: 20,22 (-0,69%), apertura a 20,40 euro Fincantieri: 18,88 (-1,31%), apertura a 18,95 euro Giglio Group: 0,234 (+0,43%), apertura a 0,234 euro Gismondi 1754: 1,935 (-1,53%), apertura a 1,955 euro Iren: 2,608 (+2,03%), apertura a 2,556 euro Leonardo: 47,26 (-0,27%), apertura a 47,10 euro Maps: 3,37 (+0%), apertura a 3,37 euro

Orsero: 16,44 (-0,24%), apertura a 16,48 euro Racing Force: 4,80 (-1,23%), apertura a 4,88 euro Redelfi: 7,65 (+5,37%), apertura a 7,30 euro Sanlorenzo: 34,90 (-0,29%), apertura a 35,25 euro