Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese spezzine nel mese di settembre 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo settembre – novembre 2025.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sono 1.530 le entrate complessive programmate nel mese di settembre 2025 in provincia della Spezia. Nello stesso mese, le previsioni occupazionali in Liguria si attestano sulle 10.900 unità, mentre a livello nazionale sono 569.000 i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre.

Nello spezzino sono 4.430 le entrate previste nel periodo settembre – novembre 2025. Nel 22% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per il 63% nel settore dei servizi e per il 57% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 15% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%) e in 55 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le entrate, per una quota pari al 28%, interesseranno giovani con meno di 30 anni e, per una quota pari al 19%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 10% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 37% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 68% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 16% del totale.

Nel mese di settembre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (430), Industrie meccaniche ed elettroniche (240), Servizi alle persone (180), Commercio (170) e Costruzioni (170).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.