Le principali Borse europee hanno chiuso in cauto rialzo, tranne Francoforte (-0,37%), mentre a Wall Street si muove vicino alla parità l’S&P-500. Gli investitori attendono con ottimismo per domani i dati sull’inflazione negli Usa e per dopodomani il meeting della Bce, da cui si aspettano una conferma dei tassi attuali. Milano, in testa alle Borse europee, segna +0,68%, Parigi +0,19%, Londra +0,23%, Francoforte -0,37%, Madrid +0,14%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 85 punti (variazione -0,46%, rendimento Btp 10 anni +3,51%, rendimento Bund 10 anni +2,66%).

Piazza Affari

A Milano brillano Mps (+6,26%) dopo il successo dell’ops su Mediobanca, e Mediobanca (+5,90%). La Fondazione Mps ha commentato la notizia del superamento della soglia decisiva del 50%, nell’ambito dell’opas di Siena su Piazzetta Cuccia, affermando che si tratta di una operazione storica che porterà grandi benefici a tutto il Paese. In coda Campari (-2,41%). Complessivamente è positivo tutto il comparto, in sintonia con gli altri mercati europei (+0,9% lo Stoxx 600 di settore).

Valute

Rallenta l’euro che e passa di mano a 1,1722 dollari (1,1771 in avvio, da 1,1758 alla chiusura precedente). Altalenante l’oro, con il contratto spot che ha toccato in mattinata un nuovo massimo storico a 3.659,38 dollari l’oncia e viaggia ora poco mosso a 3.3638,8 dollari (+0,07), e il future che ha toccato i 3.655 dollari ed è ora in lieve calo dello 0,2% a 3.629,7 dollari.

Energia

In rialzo il petrolio: il Wti sale dello 0,9% a 62,98 dollari al barile e il Brent dello 0,85% a 66,7 dollari. In leggero calo il gas naturale, ad Amsterdam il future di ottobre è a 32,850 (-0,214%)