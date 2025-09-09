Il cantiere Baglietto annuncia la vendita del dodicesimo scafo della linea DOM133, progettata da Stefano Vafiadis. Gli interni di questa nuova unità saranno curati da Leonardo Santi, che apporterà “un tocco fresco e raffinato ad un modello già iconico”.

«La vendita del dodicesimo DOM133 rappresenta una tappa molto significativa per un modello che ha davvero conquistato l’attenzione del mercato negli ultimi tre anni – afferma Fabio Ermetto, chief commercial officer di Baglietto – Dodici unità firmate sono una chiara testimonianza della forza di questo progetto e della sua capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato attuale».

Previsto in consegna per il 2027, questo dodicesimo scafo rafforza ulteriormente l’appeal internazionale e il successo commerciale della linea DOM133.

Attualmente, sono 22 le imbarcazioni in costruzione nei cantieri Baglietto della Spezia e Carrara, di cui 7 già varate per consegna nel corso del 2025.

Baglietto sarà inoltre presente al prossimo Monaco Yacht Show, dove presenterà in anteprima mondiale il DOM133 M/Y Andala e il T52 M/Y Daybreak, al debutto nella stagione mediterranea.

Lo yacht Baglietto DOM133

Il DOM133 offre volumi straordinari per la sua categoria, con un layout che riflette le ultime tendenze e richieste del mercato. Tra le sue caratteristiche distintive spicca uno spettacolare beach club su due livelli con piscina a sfioro dotata di pavimento sollevabile, che consente di estendere il già ampio pozzetto del ponte principale e di goderselo anche in porto. Le finestre panoramiche che si aprono su terrazze e la possibilità di installare un ascensore migliorano ulteriormente l’esperienza a bordo. Grazie al suo pescaggio ridotto, il DOM133 è ideale anche per la navigazione in acque basse come quelle delle Bahamas e dei Caraibi.

Costruito interamente in alluminio, lo yacht garantisce comfort superiore, qualità e un alto grado di personalizzazione. Le prestazioni sono altrettanto degne di nota: due motori Caterpillar C32 assicurano una velocità massima di 17 nodi, mentre il sistema di propulsione ibrido opzionale offre un’esperienza di navigazione più sostenibile e silenziosa.