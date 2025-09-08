Nelle spiagge di Genova, con ordinanza della sindaca Silvia Salis, è stato revocato il divieto di balneazione, istituito lo scorso 5 settembre per i punti: Lungomare Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre (lunghezza 706 metri) e spiaggia Multedo, da Argine sinistro Varenna a Rio Rostan (263 metri), che erano risultati temporaneamente non idonei alla balneazione.

I nuovi campionamenti eseguiti da Arpal hanno dato esito favorevole per entrambi i punti oggetto dell’ordinanza. Lungomare Pegli e spiaggia Multedo possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione.