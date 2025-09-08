Primo bilancio per Nord Ovest Cultura, gemellaggio territoriale tra Piemonte e Liguria attraverso l’attività condivisa tra Monferrato On Stage e Ponente Vibes (patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano).

Piea e Camerano Casasco nell’astigiano e Finale Ligure sono stati teatro da luglio a settembre degli incontri del gemellaggio nato per creare uno scambio territoriale, culturale e turistico grazie a musica ed enogastronomia.

La partnership sancita dal progetto siglato a Moncalvo (Asti) lo scorso 28 giugno ha come obbiettivi le attività di divulgazione e di coinvolgimento delle comunità locali finalizzate ad aumentare il senso di identità di territorio indipendentemente dai confini, l’evidenziazione dell’importanza di consuetudini, storie locali e tradizioni come parte imprescindibile dell’identità culturale, fornire occasioni di condivisione e co-progettazione culturale e creare momenti artistici condivisi finalizzati a favorire lo scambio turistico, ma anche il potenziamento della comunicazione integrata per la promozione delle realtà locali, la creazione, nel medio termine, di un nuovo posizionamento dei comuni e degli Enti coinvolti attraverso la promozione orientata a mercati e target.

È anche cominciata la fase in cui viene promosso un calendario concertato delle date degli eventi sui mercati turistici di riferimento italiani ed esteri dei comuni coinvolti, la valorizzare le risorse territoriali d’eccellenza con l’integrazione di nuovi prodotti turistici, il destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile, il promuovere la qualità dell’accoglienza e l’innovazione, il creare opportunità occupazionali puntando su attività che siano compatibili con la salvaguardia delle risorse e la vocazione dei territori. E inoltre attrarre investimenti e sviluppare partnership, anche con realtà affini di ulteriori territori, ed attuare un processo di sviluppo in accordo ed in collaborazione con la collettività locale.

Serate dedicate alla musica e all’arte comunicate congiuntamente, sviluppando il concetto di attività sinergica sia a livello progettuale che territoriale, momenti divulgativi delle consuetudini e delle tradizioni, nonché del patrimonio storico e culturale, momenti di degustazione tipicità territoriali durante gli eventi, liguri in terra piemontese e piemontesi in terra ligure, rappresentazioni artistiche e musicali condivise. Narrazione, tradizione e contaminazione enogastronomica.

Le tappe di condivisione

La prima tappa di condivisione si è tenuta a Piea (At) il 27 luglio, in cui al festival Kaptura organizzato da Monferrato on stage sono saliti sul palco i The Originals. Food e beverage sono stati realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentata nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferrato Rural Food. Alle tipicità piemontesi sono state dunque affiancate preparazioni liguri, come la cima alla ligure e le trofie al pesto, e abbinati i vini liguri, tra cui il Vermentino, super ospiti della serata Ligure in Piemonte.

Il 14 e il 15 agosto a Finale Ligure, nell’ambito del Finale Music Festival, il Piemonte si è affacciato in Liguria con vini e tipicità piemontesi protagonisti di una data del Ponente Vibes. La delegazione totalmente Monferrina presente era composta da una rappresentanza di Monferrato On stage unitamente a Consorzio del barbera e vini del monferrato, Enoteca regionale dell’Albugnano, Ass. produttori Monferrato Excellence e Consorzio di Cocconato riviera del Monferrato. In rappresentanza delle amministrazioni comunali di tutti i paesi coinvolti il Vicesindaco di Finale Ligure Maura Firpo e il Sindaco di Piea Alessandro Borgo hanno dato vita ad un simbolico scambio di eccellenze.

Il 7 settembre a Camerano Casasco (AT) presso il Parco Conte di Camerano prima dell’evento con Roby Facchinetti (già presente a Maggio al Finale Music Festival-Incontri con la Musica a Finalborgo), Cristiano Massaia (Presidente di Fondazione Mos), Fabio Gallo (responsabile di Ponente Vibes) che sovrintendono il progetto Nord Ovest Cultura e Roberto Grossi (direttore del Finale Music Festival) hanno dato vita ad un incontro che ha tirato le somme di queste prime collaborazioni.

Cristiano Massaia afferma: «L’accordo tra Monferrato on Stage e Ponente Vibes è stato un importante traguardo che ha identificato due territori figli della stessa comunità, ed è stato prestigioso poter iniziare questo rapporto interregionale che non è stato solo musica ed enogastronomia, ma soprattutto identità e fratellanza dei territori. Il momento che mi rimane più impresso, fra i tanti che questa bella esperienza sta già regalando, è stato lo stato di meraviglia del Presidente del Circolo Giovane Ranzi, incredulo di aver venduto tutti i vini liguri in Monferrato, terra di vini per antonomasia».

«In poche settimane di operatività, una volta superati gli ostacoli burocratici – dichiara Fabio Gallo – abbiamo dato vita pulsante al progetto Nord Ovest Cultura: un interscambio che spesso ha fatto viaggiare sul medesimo binario un convoglio con oltre un centinaio di eventi tra i comuni di Ponente Vibes e quelli toccati da Monferrato On Stage. Sono felice e orgoglioso di essere stato il tramite che ha legato questi staff, che sono il segnale che più è ampia la proposta e più si hanno occasioni di crescita non solo culturale, ma anche e soprattutto umana».

Roberto Grossi racconta: «Lo stand di Mos in piazza che abbracciava l’arco di Margherita di Spagna, sotto al quale si svolgeva il Finale Musica Festival, ha rappresentato perfettamente l’esatta immagine di ciò che il progetto sta attuando: una fusione e una contaminazione culturale tra differenti territori. Una sinergia che sarà sicuramente foriera di crescita per entrambe le realtà».

Calendario Ponente Vibes

Intanto continuano le manifestazioni di Ponente Vibes

Lunedì 8 settembre

Loano, Orto Maccagli, ore 21.00

SERATA MUSICALE A CURA DEL GRUPPO “U GUNBU DE LOA-VERZI”

Mercoledì 10 settembre

Finalborgo, Auditorium Destefanis, ore 21,15

CONCERTO LIRICO – EKATERINA DOLGASHEVA SOPRANO, SAADAT ISMAYILOVA PIANOFORTE

Giovedì 11 settembre

Loano, Piazza Italia, ore 21.45

CONCERTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA MARIA IMMACOLATA

Venerdì 12 settembre

Marina di Loano, Yacht Club, ore 21,30

CUBO LIVE 2025 + MARINA GOLDEN SUMMER 2025

Teatro Aycardi, Finalborgo

SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE CON LAURA VALENTE – MASTERCLASS PER CANTANTI ED INTERPRETI DI MUSICA POP, ROCK E HIP HOP (PROFESSIONISTI O SEMPLICI APPASSIONATI) CHE DESIDERANO APPROFONDIRE GLI ASPETTI DEL CANTO COME MEZZO DI COMUNICAZIONE.

Sabato 13 settembre

Le Manie, Camping San Martino, ore 15

MANIETUDO FESTIVAL – 10 ORE NON STOP CON I LIVE DI MEGANOIDI, NINO BUONOCORE, ZIBBA, JOHN HEAD & CHARLEEN, JACKOUT, DJ CASHMERE, MONDOCANE!, ERRICO CANTA MALE, VISCONTI, NACHO TRANQUILO, DISCO RIVIERA, CANOPI

Pietra Ligure, Bagni Flora, ore 15

RADUNO DI TAVOLE D’EPOCA SURF E WINDSURF anni ’70 e ’80

Loano, Oratorio di Ns. Signora del SS. Rosario, Piazza Italia, ore 21

SETTEMBRE MUSICALE DEI TURCHINI- PAOLA ARECCO (PIANOFORTE), ARIANNA MARELLA (FLAUTO) E GIANNI GOLLO (FLAUTO)

Teatro Aycardi, Finalborgo

SEMINARIO DI INTERPRETAZIONE CON LAURA VALENTE-MASTERCLASS

San Marzano Oliveto (At)

MONFERRATO ON STAGE: DENTE IN CONCERTO

Domenica 14 settembre

Pietra Ligure, Bagni Flora, ore 10

RADUNO DI TAVOLE D’EPOCA SURF E WINDSURF anni ’70 e ’80

Loano, Biblioteca civica Arecco, dalle 18.30 alle 19.30

NAIMA: LA STORIA DI JOHN COLTRANE E DI NAIMA JUANITA GRUBBS, SUA PRIMA MOGLIE