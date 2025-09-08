Liguri in Borsa, giornata di acquisti: spiccano Orsero e Redelfi

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,816 (+1,64%), apertura a 8,792 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,84 (+1,05%), apertura a 3,84 euro Circle: 7,12 (-0,28%), apertura a 7,28 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,62 (+0%), apertura a 5,56 euro Erg: 20,36 (+0,39%), apertura a 20,10 euro Fincantieri: 19,13 (+1,76%), apertura a 19,01 euro Giglio Group: 0,233 (+0,43%), apertura a 0,233 euro Gismondi 1754: 1,965 (+1,81%), apertura a 1,875 euro Iren: 2,556 (+0,24%), apertura a 2,56 euro Leonardo: 47,39 (+0,53%), apertura a 47,70 euro Maps: 3,37 (+0%), apertura a 3,37 euro

Orsero: 16,48 (+2,11%), apertura a 16,14 euro Racing Force: 4,86 (+0%), apertura a 4,88 euro Redelfi: 7,26 (+2,11%), apertura a 7,01 euro Sanlorenzo: 35,00 (+0,57%), apertura a 34,80 euro