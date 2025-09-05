A Sestri Levante prosegue il piano di asfaltatura delle vie cittadine. È in fase conclusiva l’intervento sulla corsia lato mare (direzione Casarza Ligure) di via Bruno Primi tra rotatoria autostrada e rotatoria via Sara.
Da lunedì 8 settembre fino al 12 settembre (meteo permettendo), si procederà con l’asfaltatura della via Aurelia tra l’ingresso Arinox fino al confine di competenza comunale: si tratta della strada che porta al borgo di Trigoso, un intervento atteso dagli abitanti della zona i quali lo avevano anche indicato tra le priorità durante un incontro con l’amministrazione.
Il traffico, nel tratto interessato, procederà a senso unico alternato regolato da semaforo.
