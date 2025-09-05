È stato presentato ufficialmente questa mattina il nuovo punto di primo accesso all’interno dell’ospedale di Rapallo, un servizio innovativo che garantirà ai cittadini un’assistenza sanitaria più immediata ed efficiente.

All’incontro ha preso parte il sindaco Elisabetta Ricci, che ha sottolineato l’importanza dell’apertura del punto di primo accesso per la comunità rapallese e per l’intero comprensorio del Tigullio.

«L’apertura del punto di primo accesso all’ospedale di Rapallo rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato Ricci – Si tratta di un servizio che avvicina la sanità ai cittadini, garantendo risposte rapide ed efficaci a bisogni clinici non gravi, alleggerendo allo stesso tempo il carico sui pronto soccorso. In questo modo restituiamo al nostro ospedale un ruolo centrale, rafforzandone la funzione di presidio sanitario di riferimento per il Tigullio».