Liguri in Borsa, balzo di EdiliziAcrobatica (+4,07%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,674 (-1,12%), apertura a 8,82 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,80 (+1,60%), apertura a 3,82 euro Circle: 7,14 (+2,00%), apertura a 7,10 euro EdgeLab: 3,91 (+0,96%), apertura a 3,80 euro EdiliziAcrobatica: 5,62 (+4,07%), apertura a 5,46 euro Erg: 20,28 (+0,20%), apertura a 20,28 euro Fincantieri: 18,80 (-1,00%), apertura a 19,10 euro Giglio Group: 0,232 (-0,43%), apertura a 0,239 euro Gismondi 1754: Iren: 2,55 (+0%), apertura a 2,55 euro Leonardo: 47,14 (-0,17%), apertura a 47,28 euro Maps: 3,37 (+0,90%), apertura a 3,34 euro

Orsero: 16,14 (-0,62%), apertura a 16,44 euro Racing Force: 4,86 (+1,25%), apertura a 4,80 euro Redelfi: 7,11 (+0,14%), apertura a 7,16 euro Sanlorenzo: 34,80 (+2,50%), apertura a 34,15 euro