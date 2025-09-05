«All’indomani dell’alluvione nella piana di Albenga mi sono recato immediatamente sul territorio per i sopralluoghi, incontrando agricoltori, associazioni di categoria e amministratori locali». Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

«Da subito – ha precisato Piana – abbiamo attivato tavoli di confronto e riunioni anche in Comune ad Albenga per definire insieme la strada da seguire. Gli accordi raggiunti prevedevano di mettere a disposizione risorse destinate alla messa in sicurezza del Rrio Carendetta, perché la priorità era ed è quella di evitare che simili eventi possano ripetersi ma se oggi le esigenze sono mutate e si ritiene necessario destinare risorse a ristori diretti per le aziende agricole la Regione è pronta a farsi carico anche di questo, individuando ulteriori fondi e misure specifiche».

Secondo Piana, «Basterebbe avere i giusti rapporti istituzionali invece di fare fughe in avanti sui giornali. Un comportamento che non trovo corretto e di cui sono sinceramente stanco, il comparto della Piana di Albenga è un patrimonio non solo ligure, ma nazionale, e continueremo a lavorare per difenderlo con azioni concrete e risorse mirate, mantenendo il dialogo con chi rappresenta il settore, purché nel rispetto dei ruoli e delle corrette interlocuzioni istituzionali».