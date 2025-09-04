Liguri in Borsa, brilla Sanlorenzo (+6,26%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,772 (+0,16%), apertura a 8,75 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,74 (+3,89%), apertura a 3,70 euro Circle: 7,00 (-2,78%), apertura a 7,24 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,46 (-0,73%), apertura a 5,42 euro Erg: 20,24 (-1,36%), apertura a 20,44 euro Fincantieri: 18,99 (-0,05%), apertura a 18,94 euro Giglio Group: 0,233 (+0,43%), apertura a 0,235 euro Gismondi 1754: 1,93 (+1,85%), apertura a 1,88 euro Iren: 2,55 (+1,19%), apertura a 2,52 euro Leonardo: 47,22 (-4,02%), apertura a 48,90 euro Maps: 3,34 (+0%), apertura a 3,34 euro

Orsero: 16,24 (+4,10%), apertura a 15,74 euro Racing Force: 4,80 (-0,41%), apertura a 4,83 euro Redelfi: 7,10 (+2,01%), apertura a 7,02 euro Sanlorenzo: 33,95 (+6,26%), apertura a 32,25 euro