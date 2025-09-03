Liguri in Borsa, continua il rally di Centrale del Latte d’Italia (+7,14%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 8,758 (+0,57%), apertura a 8,756 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,60 (+7,14%), apertura a 3,48 euro Circle: 7,20 (-4,00%), apertura a 7,42 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,50 (+0%), apertura a 5,44 euro Erg: 20,52 (+0,29%), apertura a 20,54 euro Fincantieri: 19,00 (-2,91%), apertura a 19,87 euro Giglio Group: 0,232 (-0,43%), apertura a 0,232 euro Gismondi 1754: 1,895 (-3,07%), apertura a 1,955 euro Iren: 2,52 (-0,16%), apertura a 2,53 euro Leonardo: 49,20 (+0,53%), apertura a 49,40 euro Maps: 3,34 (-1,18%), apertura a 3,37 euro

Orsero: 15,60 (-0,76%), apertura a 15,76 euro Racing Force: 4,82 (+0,21%), apertura a 4,75 euro Redelfi: 6,96 (-0,71%), apertura a 7,01 euro Sanlorenzo: 31,95 (+0,95%), apertura a 32,60 euro